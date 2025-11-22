Одиннадцать человек пострадали при нападении гризли на школьников в Канаде

В Канаде медведь гризли напал на учителей и группу учеников начальных классов и учителя во время похода, 11 человек получили ранения. Об этом сообщило издание Daily Mail .

«Двое получили тяжелые ранения, еще двое — серьезные травмы в результате нападения [медведя], когда группа школьников гуляла в Белла-Куле, к северо-западу от Ванкувера», — говорится в публикации.

Мать одного из учеников рассказала, что ее сын бежал, чтобы спастись. Несколько человек попытались остановить гризли, но один учитель принял на себя весь удар. Его потом эвакуировали на вертолете с множественными переломами и ранениями.

В школе тогда вызвали две машины скорой помощи. Парамедики оказали экстренную медицинскую помощь четырем пациентам, а затем доставили раненых в больницу.

Капрал полиции Мадонна Сондерсон рассказала, что ученики получили очень серьезные травмы. Их возраст и пол пока неизвестны.

Местные власти сообщили, что агрессивный медведь пока еще на свободе. На место ЧП прибыли вооруженные полицейские и сотрудники охраны природы. Жителей призвали оставаться дома.

Ранее в США олень насмерть забодал свою хозяйку.