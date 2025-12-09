«Один в один, как у Долиной». Сибирячке пришлось штурмовать купленную квартиру в Сочи

Мошенничество на рынке вторичной недвижимости в России по «схеме Долиной» продолжается. Очередной жертвой стала жительница Новокузнецка Елена, купившая квартиру в Сочи у медсестры. В беседе с 360.ru она рассказала, что хозяйка Ирина выписалась из квартиры, но съезжать не стала, а теперь пытается оспорить сделку.

«Она из квартиры выписалась, но вещи не вывезла», — пояснила сибирячка.

В агентство недвижимости, через которое Елена покупала квартиру, поступил иск о признании сделки недействительной. При этом владелица квартиры не оплатила госпошлину, поэтому суд его отклонил.

Тогда Елена подала иск о ее выселении.

Медсестра утверждает, что не контролировала свои действия в момент сделки. Сибирячке пришлось с полицией штурмовать купленную квартиру в Сочи.

«Я летала в Сочи, мы вскрывали квартиру, и она не соизволила туда явиться. Пришел ее адвокат, сказал, что они будут подавать встречный иск на первом заседании на признание сделки недействительной», — рассказала Елена.

Адвокат Ирины также намерен ходатайствовать, чтобы она проживала в квартире до окончания судов.

«Один в один, как у Долиной. <… > То есть на момент заключения со мной договора купли-продажи она понимала, что квартиру не продает. Она знала, что квартира должна к ней вернуться. По факту она тоже является <… > такой же мошенницей, как те мошенники, которые ее обманули», — заявила сибирячка.

В пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю 360.ru подтвердили, что в августе было возбуждено уголовное дело в отношении хозяйки сочинской квартиры, которая уверяет, что продала ее под воздействием мошенников.

«В настоящее время проводится расследование», — сказали в пресс-службе.

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандала летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. После на российском рынке недвижимости стал проявляться «эффект Долиной».