Один рыбак погиб при атаке на турецкое судно в Черном море

NTV: в Черном море атаковали турецкое судно с рыбаками, погиб человек

В Черном море к западу от Крыма атаковали турецкое рыболовецкое судно, погиб один человек. Об этом сообщил телеканал NTV со ссылкой на МВД Турции.

Береговая охрана МВД Турции объявила об атаке на рыболовецкое судно под турецким флагом в международных водах. Нападение произошло на судно Duru 67. Оно получило повреждения и затонуло.

В том же районе находилось также рыболовецкое судно Burak Kaya, которое спасло пятерых раненых с затонувшего судна.

«Один тяжелораненый человек на судне, отправившемся в направлении Инеболу, скончался во время транспортировки», — говорится в материале.

Им на помощь выдвинулся корабль береговой охраны Турции. На его борту находилась специализированная бригада из четырех врачей и 15 сотрудников Национальной медицинской спасательной команды. Тело погибшего рыбака и раненых доставили на судно береговой охраны, которое вернулось в порт Инеболу.

Ранее в МИД России выразили соболезнования семьям пятерых погибших моряков с грузовых судов «Натра» и «Циркон» в Азовском море, которые были атакованы дронами.