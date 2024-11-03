Сегодня 08:22 Один ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП на МКАД Источник 360.ru: три человека пострадали в аварии на МКАД 0 0 0 Эксклюзив

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Авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе 82-го километра МКАД на северо-западе столицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

В ДТП пострадали три человека, один них — ребенок 10 лет. Всех осмотрели врачи скорой помощи, женщина 1983 года рождения от госпитализации отказалась. Пострадавшим оказали первую помощь.

Фото: Телеканал «360»

На место аварии также вызвали ГАИ, регулировщика и мастера для починки отбойника. Разлива топлива в результате ДТП не произошло.

Массовая авария также случилась на Ленинградском путепроводе. Участниками ДТП стали 11 машин, шесть из них — такси. Автомобили «размотало» на спуске с моста из-за наледи. Четыре полосы движения из пяти перекрыли.