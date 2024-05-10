Один погиб, восемь спасены. Из рухнувшего в Мойку автобуса достали всех людей | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 14:36 Один погиб, восемь спасены. Из рухнувшего в Мойку автобуса достали всех людей Источник 360.ru: из упавшего в Мойку автобуса достали всех людей, есть погибший Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

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Всех пассажиров из рухнувшего в Мойку автобуса доставили на берег. В салоне транспортного средства никого не осталось, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, спасли восьмерых, один погиб. Остальные смогли выбраться самостоятельно, добавил собеседник 360.ru.

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По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, сообщили в региональном главке МВД. Водителя автобуса доставили для разбирательства в полицию.

Автобус упал в реку Мойку, пробив ограждение Поцелуева моста днем 10 мая. ЧП произошло в районе дома 69 по Большой Морской улице.