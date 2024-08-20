Взрыв прогремел в квартире в Новороссийске, один подросток погиб

«Интерфакс»: в Новороссийске в квартире произошел взрыв, погиб подросток

Фото: РИА «Новости»

Взрыв в многоэтажном доме в Новороссийске унес жизнь 16-летнего парня, еще трое подростков пострадали. Информация об этом появилась в издании «Интерфакс».

Взрыв произошел примерно в 18:00 на 13 этаже МКД на Анапском шоссе. Погиб подросток, еще трое детей в возрасте 16, 17 и 10 лет получили травмы. Их госпитализировали в местную горбольницу. По информации в новороссийских пабликах, в доме выбило стекла.

По одной из версий, причиной взрыва могла стать граната или самодельное взрывное устройство. На месте работают оперативные службы. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в Твери в руках у шестилетнего мальчика взорвалась страйкбольная граната. Ребенок получил мелкие ожоги, его доставили в областную детскую больницу.

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