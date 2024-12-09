Один подросток погиб и двое пострадали в ДТП в Башкирии

МЧС: в Туймазах трое подростков попали в ДТП, один из них погиб

Прошедшей ночью трое подростков попали в аварию в Туймазах, один из них погиб. ВАЗ 2110 вылетел с дороги на улице Фабричной и перевернулся на крышу, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.

Погибшим оказался 13-летний мальчик. Еще двоих подростков 15-ти и 17-ти лет госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

«Причина ДТП устанавливается. На месте работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в МЧС.

О случившемся доложили уполномоченному по правам ребенка и в Минобразования Башкирии.

В Москве 7 декабря рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем. Несколько детей пострадали, один ребенок пожаловался на боли в грудной клетке.