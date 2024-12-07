Дети пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой на юге Москвы

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Range Rover на Южнобутовской улице в Москве. По предварительным данным, пострадали несколько детей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
«Пострадал ребенок. Он пожаловался на боли в грудной клетке и головную боль», — заявил он.
Позже собеседник 360.ru уточнил, что в аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осматривают медики скорой.
Информация о ДТП поступила дежурным в 21:45. На месте работают правоохранители. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее четыре грузовика не поделили дорогу и попали в ДТП на МКАД в Москве. Движение в районе столкновения было затруднено для автомобилистов полтора часа.
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