Дети пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой на юге Москвы

Источник 360.ru: автобус попал в ДТП в Москве, пострадали дети

Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем Range Rover на Южнобутовской улице в Москве. По предварительным данным, пострадали несколько детей, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«Пострадал ребенок. Он пожаловался на боли в грудной клетке и головную боль», — заявил он.

Позже собеседник 360.ru уточнил, что в аварии пострадали три ребенка и одна девушка. Всех осматривают медики скорой.

Информация о ДТП поступила дежурным в 21:45. На месте работают правоохранители. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее четыре грузовика не поделили дорогу и попали в ДТП на МКАД в Москве. Движение в районе столкновения было затруднено для автомобилистов полтора часа.