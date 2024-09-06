Один из пострадавших при теракте в «Крокусе» до сих пор проходит лечение

Хирург Алекян: один пострадавший при теракте в «Крокусе» еще проходит лечение

Минимум один пострадавший при теракте в «Крокус Сити Холле» до сих пор находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил кардиохирург Баграт Алекян.

Всего в медучреждение поступило двое пострадавших при атаке на «Крокус». Одного из них выписали давно, у него были легкие ранения.

«Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке. Его жизни сейчас ничего не угрожает», — отметил врач.

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус» ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям, а затем подожгли помещения. Жертвами нападения стали более 140 человек.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее предложил ввести смертную казнь для осужденных за терроризм. Парламентарий напомнил, что после начала СВО Россия столкнулась с беспрецедентной агрессией со стороны Украины.