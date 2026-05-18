Один из пострадавших при пожаре на нефтебазе под Уфой умер в ожоговом центре

Один из трех рабочих, получивших травмы во время возгорания на территории нефтебазы в Башкирии, умер в ожоговом центре. Состояние других двоих — прежнее. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минздрава.

Пожар на нефтебазе недалеко от Уфы случился 13 мая. Трех пострадавших с ожогами доставили в ожоговый центр. Как уточнили в компании «Транснефть-Урал», на месте ЧП обнаружили тела трех погибших, поиски четвертого продолжаются.

«Один из пострадавших скончался в ожоговом центре. Состояние еще двоих — без изменений», — заявили в ведомстве.

До этого в Минздраве заявили, что двое из пострадавших — в критическом состоянии, еще один — в состоянии средней тяжести.

Гострудинспекция региона сообщила, что в больнице умер 54-летний уборщик из ООО «Геоэкокад» с ожогами 90% тела. По информации ведомства, на месте пожара ищут слесаря по ремонту установок участка эксплуатации резервуаров.

Ранее пожар случился на улице Кирова в Уфе. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 360.ru.