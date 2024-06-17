Один из «крестных отцов» ОПС «Уралмаш» скончался в Екатеринбурге

E1.ru: в Екатеринбурге умер один из основателей ОПС «Уралмаш» Игорь Маевский

Фото: Freepik

В Екатеринбурге скончался Игорь Маевский, стоявший у истоков ОПС «Уралмаш». Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Ушел скоропостижно, из-за состояния здоровья», — рассказал собеседник издания.

Известно, что «крестными отцами — основателями» ОПС «Уралмаш» были братья Цыгановы. В разные годы к ним присоединилясь знакомые, друзья, одноклассники, среди которых был Игорь Маевский.

В начале июня к пожизненному заключению приговорили Олега Медведева, известного в криминальном мире как Шишкан. Его осудили за убийство директора племзавода Татьяны Сидоровой и членов ее семьи.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте