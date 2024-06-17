Один из «крестных отцов» ОПС «Уралмаш» скончался в Екатеринбурге

E1.ru: в Екатеринбурге умер один из основателей ОПС «Уралмаш» Игорь Маевский

В Екатеринбурге скончался Игорь Маевский, стоявший у истоков ОПС «Уралмаш». Об этом сообщило издание E1.ru со ссылкой на осведомленный источник.

«Ушел скоропостижно, из-за состояния здоровья», — рассказал собеседник издания.

Известно, что «крестными отцами — основателями» ОПС «Уралмаш» были братья Цыгановы. В разные годы к ним присоединилясь знакомые, друзья, одноклассники, среди которых был Игорь Маевский.

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