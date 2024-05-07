Один человек стал жертвой столкновения «Волги» с автобусом под Воронежем | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 14:18 Один человек стал жертвой столкновения «Волги» с автобусом под Воронежем Водитель «Волги» погиб после столкновения с автобусом в Воронежской области

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В Россошанском районе на юге Воронежской области произошла смертельная авария. Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом и загорелся. Водитель погиб, сообщили «Известия» со ссылкой на правительство региона.

Авария произошла 7 мая в 10:40. Автомобиль «Волга» столкнулся с автобусом, в котором ехали 32 пассажира и два водителя. Легковушка загорелась, ее водитель погиб.

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Пострадали 12 человек, находившиеся в момент ДТП в автобусе. Их увезли на обследование в Россошанскую районную больницу. Они получили травмы средней степени тяжести и в момент госпитализации находились в сознании.

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