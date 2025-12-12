Один человек стал жертвой пожара в квартире в Лефортове

Двухкомнатная квартира загорелась на третьем этаже дома № 17 на Солдатском переулке в Лефортове. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, на площади 15 квадратных метров горели мебель и личные вещи. В очаге пожара обнаружили труп. Еще один человек пострадал — его в тяжелом состоянии забрала скорая помощь.

«С этажей выше спасено шесть человек», — отметил источник.

Пожар ликвидировали. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

Обратившийся в пожарную службу местный житель Дмитрий рассказал, что из его квартиры на восьмом этаже был виден густой белый дым и языки пламени, вырывавшиеся из горящего помещения.

«Я проснулся от звуков, по батарее что-то гремело. Вышел на кухню, свет не горел еще, и за окном как будто все белым-бело было. Я думал, снег пошел, ан нет. Это дым непроглядный. Открыл окно, посмотрел вниз, и там языки пламени с третьего этажа вырывались. Сразу разбудил семью, по батареям стал стучать, чтобы все проснулись, позвонили в пожарную», — отметил он.

Ранее пожар разгорелся в строительном городке на юго-западе Москвы. Огонь охватил двухъярусные бытовки на улице Поляны. К тушению огня привлекли 53 человека и 15 единиц техники.