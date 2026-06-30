Один человек стал жертвой пожара на бульваре Мира в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода произошел пожар в многоквартирном доме на бульваре Мира. Открытое горение ликвидировали в 18:34, огонь охватил 35 квадратных метров в пределах одной квартиры, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

На вызов выезжали девять единиц техники и 33 спасателя. К сожалению, один человек погиб, его личность устанавливается. Из здания вывели 10 человек, включая ребенка.

Еще 45 жильцов эвакуировались самостоятельно до приезда МЧС. Сейчас на месте ЧП работают дознаватели для установления причины возгорания.