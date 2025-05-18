Один человек пострадал в массовом ДТП в Ясеневе

Источник 360.ru: шесть машин столкнулись в Ясеневе, пострадал человек

Массовое ДТП произошло на Балаклавском проспекте в Ясеневе. Об этом 360.ru сообщил источник.

Столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.

Информация о его состоянии пока не поступала. Подробности происшествия выясняются.

UPD: на дороге столкнулись пять автомобилей. Пострадавших нет.

Накануне мотоциклист погиб в массовой аварии на МКАД. На 26-м километре трассы автомобиль остановился из-за технической проблемы. В него на полной скорости влетел байкер.