Один человек пострадал в массовом ДТП в Ясеневе

Массовое ДТП произошло на Балаклавском проспекте в Ясеневе. Об этом 360.ru сообщил источник.
Столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии пострадал один человек.
Информация о его состоянии пока не поступала. Подробности происшествия выясняются.
UPD: на дороге столкнулись пять автомобилей. Пострадавших нет.
Накануне мотоциклист погиб в массовой аварии на МКАД. На 26-м километре трассы автомобиль остановился из-за технической проблемы. В него на полной скорости влетел байкер.
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