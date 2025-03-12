Один человек пострадал в ДТП с легковушкой и электробусом на востоке Москвы

Источник 360.ru: в Новокосино машина такси попала в ДТП с электробусом

Утром в среду, 12 марта, на востоке Москвы автомобиль такси попал в аварию с электробусом, в результате пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло на улице Николая Старостина в Новокосино. В рейсовом автобусе находились шесть человек и водитель.

В такси — водитель и два пассажира, их доставили в карету скорой помощи. Зажатых нет, разлива топлива не произошло, причина аварии выясняется.

Травмы в аварии получил один человек. Изначально на место происшествия планировали отправить вертолет санитарной авиации, но в итоге он не понадобился.

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