Один человек пострадал в ДТП с легковушкой и электробусом на востоке Москвы

Утром в среду, 12 марта, на востоке Москвы автомобиль такси попал в аварию с электробусом, в результате пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на улице Николая Старостина в Новокосино. В рейсовом автобусе находились шесть человек и водитель.
В такси — водитель и два пассажира, их доставили в карету скорой помощи. Зажатых нет, разлива топлива не произошло, причина аварии выясняется.
Травмы в аварии получил один человек. Изначально на место происшествия планировали отправить вертолет санитарной авиации, но в итоге он не понадобился.
Ранее неадекватный мужчина угнал машину такси в Мытищах и протаранил четыре автомобиля.
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