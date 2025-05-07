Один человек пострадал в ДТП с автобусом и легковушкой на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: женщина пострадала в ДТП с автобусом и Hyundai в Москве

Утром на юго-западе Москвы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля Hyundai, пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в Гагаринском, в районе дома 4к1 по улице Дмитрия Ульянова. Прибывшие на место медики оказали первую помощь женщине из автобуса, ее отвезли в ГКБ № 31. Причина аварии устанавливается.

Днем ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием такси в Москве. В распоряжении телеканала 360.ru появились кадры с места ДТП. На опубликованном видео можно заметить, что серьезные повреждения получила одна из иномарок. На месте работали сотрудники экстренных служб.