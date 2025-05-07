Один человек пострадал в ДТП с автобусом и легковушкой на юго-западе Москвы

Утром на юго-западе Москвы произошла авария с участием автобуса и легкового автомобиля Hyundai, пострадал один человек. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в Гагаринском, в районе дома 4к1 по улице Дмитрия Ульянова. Прибывшие на место медики оказали первую помощь женщине из автобуса, ее отвезли в ГКБ № 31. Причина аварии устанавливается.
Днем ранее четыре человека пострадали в ДТП с участием такси в Москве. В распоряжении телеканала 360.ru появились кадры с места ДТП. На опубликованном видео можно заметить, что серьезные повреждения получила одна из иномарок. На месте работали сотрудники экстренных служб.
Памятнику военной регулировщице в поселке Снегири в Истре исполнилось 10 лет
Лавров назвал позором попытки стран ЕС помешать лидерам долететь до Москвы
Президент Бразилии рассказал о своем визите в Россию
Более 200 упавших деревьев убрали после снегопада в Истре со 2 мая
Силы ПВО отразили над Москвой несколько атак украинских беспилотников
Десятки автомобилей застряли в огромной пробке в тоннеле на северо-западе Москвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте