Четыре человека пострадали в ДТП с участием такси в Москве

360.ru: массовое ДТП с участием такси произошло в Москве, четверо пострадали

Массовое ДТП с участием трех автомобилей, в том числе такси, произошло на Братеевской улице на юге Москвы. Пострадали четыре человека, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобили Land Rover, Geely и Nissan. Одного пассажира медики госпитализировали. Сейчас они осматривают водителя Land Rover. Информация о пострадавших уточняется.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что одна из иномарок получила серьезные повреждения. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее два пассажирских автобуса и грузовик столкнулись в Головинском районе Москвы. Водитель грузовика погиб.