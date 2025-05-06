Четыре человека пострадали в ДТП с участием такси в Москве

Массовое ДТП с участием трех автомобилей, в том числе такси, произошло на Братеевской улице на юге Москвы. Пострадали четыре человека, сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, на дороге столкнулись автомобили Land Rover, Geely и Nissan. Одного пассажира медики госпитализировали. Сейчас они осматривают водителя Land Rover. Информация о пострадавших уточняется.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ДТП. На опубликованных кадрах видно, что одна из иномарок получила серьезные повреждения. На месте работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства аварии устанавливаются.