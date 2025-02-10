Скорая и легковушка столкнулись на западе Москвы

Водители легкового автомобиля и машины скорой помощи не поделили дорогу на перекрестке Университетского проспекта и улицы Лебедева в московском районе Раменки. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, в результате аварии спецтранспорт загорелся.
Источник уточнил, что попавшая в аварию медицинская бригада перевозила пациента в тяжелом состоянии. В результате столкновения никто не пострадал.
Пациента для дальнейшей госпитализации забрала прибывшая на место вторая бригада медиков.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
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