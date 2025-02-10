Скорая и легковушка столкнулись на западе Москвы

Источник 360.ru: скорая загорелась после ДТП с легковушкой на западе Москвы

Водители легкового автомобиля и машины скорой помощи не поделили дорогу на перекрестке Университетского проспекта и улицы Лебедева в московском районе Раменки. Как сообщил источник 360.ru в экстренных службах столицы, в результате аварии спецтранспорт загорелся.

Источник уточнил, что попавшая в аварию медицинская бригада перевозила пациента в тяжелом состоянии. В результате столкновения никто не пострадал.



Пациента для дальнейшей госпитализации забрала прибывшая на место вторая бригада медиков.

Официального подтверждения этой информации пока нет.