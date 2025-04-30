Один человек пострадал в аварии на МСД

Источник 360.ru: Toyota и Lada столкнулись на МСД, есть пострадавший

Toyota и Lada попали в аварию на МСД в районе Сигнального проезда. Об этом 360.ru сообщил источник.

Пострадал один человек, его отвезли в больницу. У него подозрение на перелом коленного сустава и ушиб грудины. Врачи оказывают пострадавшему всю необходимую медицинскую помощь.

Подробности происшествия выясняются. Как уточнил источник, на трассе перекрыли две полосы из трех по направлению движения на север. Водителей просят выбирать пути объезда, чтобы не создавать заторы.

Ранее грузовик на скорости врезался в пассажирский автобус в Головинском районе Москвы. Один человек погиб, еще один пострадал.