Место смертельного ДТП с автобусами в Москве сняли на видео

Грузовик на скорости врезался в переднюю часть пассажирского автобуса в Головинском районе Москвы. Видеозапись с места ДТП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что фура влетела в пассажирский транспорт, который от удара задел еще один автобус. В результате аварии водитель грузовика погиб, есть данные о еще одном пострадавшем.

ДТП произошло на Кронштадтском бульваре. В одном автобусе ехали 25 человек, а во втором — 15. На место аварии прибыли скорая помощь, правоохранители и спасатели.

По информации источника 360.ru в экстренных службах, в ДТП попали автобусы маршрутов 594 и 65.

Ранее машина «ВАЗ-2110» врезалась в опору для ЛЭП в Воскресенском районе Саратовской области. Водитель 1997 года рождения не справился с управлением и влетел в столб.

В результате ДТП он погиб на месте. Очевидец рассказал, что автомобиль так пострадал, что от него практически ничего не осталось.