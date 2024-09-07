Один человек пострадал при взрыве газа в Дагестане

Взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел в городе Кизилюрте в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Дагестана.

ЧП случилось в квартире на первом этаже многоквартирного дома по улице Гагарина. Поступила информация о пострадавшем 1998 года рождения, его состояние на данный момент неизвестно.

Telegram-канал Shot уточнил, что взрыв произошел около шести утра. По его данным, в этот момент внутри помещения был 26-летний мужчина. Там же проживают его супруга с сыном, которых в этот момент не было дома. Пострадавшего отвезли в Махачкалу, сейчас он в больнице в тяжелом состоянии с множественными ожогами.

В среду, 4 сентября, газовый баллон и самогонный аппарат взорвались в доме в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области, погибли два человека. Прибывшие на место спасатели нашли тела 62-летнего мужчины и его 64-летней супруги.