Семейная пара погибла при взрыве газа в доме в Ленобласти

Газовый баллон взорвался в доме в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.

По предварительным данным, в доме взорвались два газовых баллона и самогонный аппарат, после чего в жилом помещении произошло возгорание.

Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили тела 64-летней женщины и ее 62-летнего мужа.

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