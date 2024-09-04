Сегодня 16:12 Семейная пара погибла при взрыве газа в доме в Ленобласти
Газовый баллон взорвался в доме в деревне Замостье Приозерского района Ленинградской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщила
«Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по региону.
По предварительным данным, в доме взорвались два газовых баллона и самогонный аппарат, после чего в жилом помещении произошло возгорание.
Отмечается, что на месте пожара спасатели обнаружили тела 64-летней женщины и ее 62-летнего мужа.
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