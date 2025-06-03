Один человек пострадал при столкновении двух грузовиков на западе Москвы

На проспекте Генерала Дорохова в районе Рябиновской улицы в Москве столкнулись два грузовика. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, при столкновении прицеп одного из грузовых авто перевернулся. В результате ЧП пострадал один мужчина, его отвезли в Боткинскую больницу с множественными переломами. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Пресс-служба Дептранса сообщила, что из-за случившегося перекрыли движение по дублеру и разворот под эстакадой по улице Рябиновая. Водителям рекомендовали искать пути объезда.

Ранее массовая авария с участием шести машин случилась в Подольском городском округе. В ДТП попали два большегруза, грузовик с прицепом, легковушка и два других грузовика. В ходе происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.