Один человек пострадал при пожаре в Гольянове

Источник 360.ru: из пожара в доме в Гольянове спасли человека

Спасатели вывели одного пострадавшего из горящего дома на Камчатской улице в Гольянове. об этом сообщил источник 360.ru.

Пожар вспыхнул на кухне одной из квартир в девятиэтажке. О ЧП в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть к очагу возгорания.

Огонь успел охватить восемь «квадратов», горели вещи и мебель. Пламя быстро ликвидировали.

Ранее в центре Москвы загорелась примыкающая к мэрии подстанция. ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, огонь распространился на площади два квадратных метра.