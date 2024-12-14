Один человек пострадал при пожаре в Гольянове

Спасатели вывели одного пострадавшего из горящего дома на Камчатской улице в Гольянове. об этом сообщил источник 360.ru.
Пожар вспыхнул на кухне одной из квартир в девятиэтажке. О ЧП в экстренные службы сообщили соседи. Прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС пришлось вскрыть дверь, чтобы попасть к очагу возгорания.
Огонь успел охватить восемь «квадратов», горели вещи и мебель. Пламя быстро ликвидировали.
Ранее в центре Москвы
загорелась примыкающая к мэрии подстанция. ЧП случилось в районе дома 19 по Брюсову переулку, огонь распространился на площади два квадратных метра.
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