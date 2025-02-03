Коты спалили квартиру в Черкесске

Пожар случился в квартире на втором этаже многоэтажного дома. Питомцы опрокинули кулер, и вода залила удлинитель. Потушить пожар площадью 36 квадратных метров удалось силами 12 человек и трех единиц техники. Спасатели вывели из квартиры двух женщин и пять котов.

В Великобритании из-за кота мужчина чуть не стал инвалидом. Сфинкс вцепился ему в ногу, хозяин споткнулся, упал с лестницы, пробил череп, получил травму шеи, кровоизлияние в мозг, легкие, сломал позвоночник и ребра. Пострадавший 14 часов пролежал на полу, пока его девушка не пришла с работы и не вызвала скорую помощь. Врачи Королевского медицинского центра предупредили, что на лечение потребуется не меньше года.