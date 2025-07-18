Один человек погиб в результате пожара в Янаульском районе Башкирии

Мужчина погиб при пожаре в Янаульском районе в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Происшествие случилось ночью в деревне Чулпан. На место ЧП оперативно вызвали спасателей. Они вместе с добровольцами потушили огонь.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружен погибший 48-летний мужчина», — заявили в ведомстве.

На месте ЧП работает дознаватель МЧС России и сотрудники следственно-оперативной группы. Одна из вероятных причин случившегося — неосторожность при курении погибшим.

Ранее пожар на железнодорожном вокзале случился в Улан-Удэ. Загорелись деревянные конструкции кровли здания. Более 50 человек эвакуировали.

Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров. На место вызвали спасателей. К тушению привлекли 16 человек и семь единиц техники. По неуточненным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.