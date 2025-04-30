Один человек погиб в пожаре в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве

Пожар разгорелся в квартире на проспекте Маршала Жукова в Москве. По сообщению источника 360.ru, в огне погиб один человек.

Источник сообщил, что пожар начался в квартире по адресу: проспект Маршала Жукова дом 24 корпус 3. Огонь разгорелся на первом этаже пятиэтажного дома. Из окна валил густой черный дым.

Прибывшие на место возгорания спасатели обнаружили в очаге одного погибшего. Горели личные вещи на кухне. Площадь пожара составила семь квадратных метров. Сотрудники МЧС долго вскрывали квартиру, так как на окнах были установлены металлические решетки, а дверь в квартиру была установлена усиленная.

В Нижнем Новгороде на пожаре погибла пожилая женщина. Пламя охватило жилой двухквартирный дом, огонь распространился на площади 160 квадратных метров.