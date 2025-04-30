Тело 84-летней женщины обнаружили на пепелище жилого дома в Нижнем Новгороде

Смертельный пожар произошел на Анкудиновском шоссе в Нижнем Новгороде, сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило жилой двухквартирный дом. Огонь распространился на площади 160 квадратных метров, уточнило НИА «Нижний Новгород».

При разборе завалов спасатели обнаружили тело 84-летней пенсионерки. Организована проверка. Предварительная причина возгорания — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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