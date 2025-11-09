Один человек погиб в массовом ДТП в Петербурге

Три иномарки столкнулись на Малоохтинской набережной в Санкт-Петербурге, погиб один человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на Малоохтинской набережной, которая произошла сегодня около 18:00. Столкнулись три автомобиля — Chevrolet, Honda и Kia.

«По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб, еще двое получили тяжелые травмы», — уточнили в ведомстве.

На опубликованных полицией кадрах видно, что одна иномарка перевернута, вторая получила серьезные повреждения передней части, а третье авто стоит рядом.

В ночь на 9 ноября на Крымском мосту иномарка врезалась в бетонное ограждение при неудачной попытке обгона автобуса. Водитель и один пассажир погибли, двоих детей в возрасте 10 и 12 лет госпитализировали, их состояние оценивается как тяжелое.