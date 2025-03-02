Один человек погиб в массовом ДТП на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: в ДТП с четырьмя машинами в Черемушках погиб один человек

Авария с участием трех автомобилей и грузовика произошла утром 2 марта на юго-западе Москвы, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП случилось на Севастопольском проспекте в Черемушках. Погиб один человек из машины такси, остальные не пострадали.

На месте работают оперативные службы, они перекрыли полосу движения. Есть розлив топлива, информация о причинах ДТП выясняется.

Два дня назад два человека пострадали в аварии с четырьмя машинами на Онежской улице в Москве.