Один человек погиб в массовом ДТП на юго-западе Москвы

Авария с участием трех автомобилей и грузовика произошла утром 2 марта на юго-западе Москвы, погиб один человек. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.
ЧП случилось на Севастопольском проспекте в Черемушках. Погиб один человек из машины такси, остальные не пострадали.
На месте работают оперативные службы, они перекрыли полосу движения. Есть розлив топлива, информация о причинах ДТП выясняется.
Два дня назад два человека пострадали в аварии с четырьмя машинами на Онежской улице в Москве.
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