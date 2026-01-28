Один человек погиб в массовой аварии с фурами под Тюменью

В ДТП с четырьмя машинами в Тюменской области погиб один человек

Авария с участием четырех автомобилей произошла в среду в Тюменской области, один человек погиб и пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции.

ДТП случилось на 26-м километре автомобильной дороги Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись легковушка, два большегруза и «Газель».

По предварительным данным, фура Volvo выехала на встречную полосу и по касательной задела Lada Granta. Затем произошло столкновение с КамАЗом и Audi A6, после чего она врезалась в «Газель». Большегруз съехал в кювет и ударился о дерево.