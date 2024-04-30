Мирная жительница Курской области погибла из-за атаки ВСУ | 360°

Важное 30 апреля 2024, 17:25 Мирная жительница Курской области погибла из-за атаки ВСУ Старовойт: ВСУ снова обстреляли Курскую область, один человек погиб Губернатор Курской области Роман Старовойт / Telegram

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Вооруженные силы Украины снова обстреляли село Козино в Курской области. Одна местная жительница погибла, вторая получила ранения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. В селе проводится подомовой обход для выяснения последствий атаки», — написал глава Курской области.

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По его словам, двоих пострадавших при утреннем обстреле в этом же населенном пункте доставили в Курскую областную клиническую больницу с помощью санавиации.

Из-за первой атаки ВСУ на село Козино жители ряда сел частично лишились света. Также повреждения получили 10 домовладений. Старовойт пообещал оказать помощь собственникам поврежденного имущества.