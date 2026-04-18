Один человек погиб в аварии с туристическим автобусом в Забайкалье

Автобус с туристами опрокинулся в Забайкалье, предварительно, один человек погиб

В субботу автобус с пассажирами перевернулся на трассе в Забайкальском крае. Погиб один человек, сообщила пресс-служба главка МЧС по региону.

ЧП случилось на 70-м километре ФАД «Чита — Забайкальск». В автобусе, предварительно, находились, в том числе, иностранные граждане, всего 40 пассажиров.

«В результате аварии один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели. Травмы различной степени получили 12 человек, им оказывают медицинскую помощь», — заявили в МЧС.

СК по Забайкальскому краю в телеграм-канале объявил о проведении доследственной проверки по факту аварии. Следователи прибыли на место происшествия и опросят участников аварии и пострадавших.

Ранее в Пермском крае автобус столкнулся с легковушкой Opel Corsa, погибли два человека. Несколько пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетние, получили травмы.