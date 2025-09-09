Поезд и легковой автомобиль столкнулись в Ленобласти

На перегоне Мюллюпельто — Отрадное 9 сентября произошло ДТП. Водитель автомобиля УАЗ выехал на пути перед приближающейся электричкой, следующей из Кузнечного в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Piter.TV.
Несмотря на применение экстренного торможения машинистом, столкновения избежать не удалось.
В результате инцидента никто не пострадал, и сход состава не произошел. Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.
