Поезд и легковой автомобиль столкнулись в Ленобласти

На перегоне Мюллюпельто — Отрадное 9 сентября произошло ДТП. Водитель автомобиля УАЗ выехал на пути перед приближающейся электричкой, следующей из Кузнечного в Санкт-Петербург. Об этом сообщил Piter.TV.