Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском
МВД: автобус врезался в фуру на трассе М-5 «Урал», есть погибший и пострадавшие
Жуткая авария с участием маршрутного автобуса и грузовика произошла на 1589-м километре трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель автобуса Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру Scania.
«В результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства скончался на месте происшествия, трое его пассажиров были доставлены в больницу», — сказали в ГИБДД.
Автобус следовал из Сатки в Уфу. В салоне было трое пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и экстренных служб.
На участке дороги ввели реверсивное движение для повышения безопасности. После в Госавтоинспекции добавили, что последствия ДТП ликвидированы, движение полностью восстановлено.
Ранее в Кемерове 61-летний водитель автобуса скончался во время рейса. Мужчине стало плохо за рулем на проспекте Шахтеров возле торгового центра «Рио». Пассажиры автобуса в результате происшествия не пострадали.