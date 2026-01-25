Один человек погиб, трое пострадали в ДТП с автобусом под Челябинском

МВД: автобус врезался в фуру на трассе М-5 «Урал», есть погибший и пострадавшие

Жуткая авария с участием маршрутного автобуса и грузовика произошла на 1589-м километре трассы М-5 «Урал» в Ашинском районе Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«В результате ДТП водитель маршрутного транспортного средства скончался на месте происшествия, трое его пассажиров были доставлены в больницу», — сказали в ГИБДД.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель автобуса Volkswagen не выдержал безопасную дистанцию и врезался в фуру Scania.

Автобус следовал из Сатки в Уфу. В салоне было трое пассажиров. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативной группы и экстренных служб.

На участке дороги ввели реверсивное движение для повышения безопасности. После в Госавтоинспекции добавили, что последствия ДТП ликвидированы, движение полностью восстановлено.