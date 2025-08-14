Один человек погиб при жесткой посадке воздушного шара в Нидерландах

В нидерландской провинции Фрисландия во время жесткой посадки воздушного шара погиб человек. Еще шестеро пассажиров получили травмы, сообщил телеканал NOS со ссылкой на региональные экстренные службы.

Воздушный шар совершил аварийную посадку в открытом поле вблизи деревни Де-Хеве около 21:00 по местному времени (22:00 по московскому времени).

В Королевской ассоциации воздухоплавания Нидерландов сообщили, что летательный аппарат при заходе на посадку резко опустился из-за сильного ветра. В тот момент корзина подпрыгнула. Из нее выпали пять человек. На момент случившегося на борту находились 34 пассажира.

На место происшествия прибыли 14 машин скорой помощи, два санитарных вертолета, мобильная медбригада и группа экстренной помощи Красного Креста. Пострадавших пассажиров уже доставили в больницы. Авиационная полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее на юге Бразилии воздушный шар загорелся и рухнул на землю. На борту находились 22 пассажира, восемь из которых погибли.