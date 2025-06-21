Воздушный шар с пассажирами загорелся в воздухе и рухнул на землю в Бразилии

Как минимум восемь человек погибли в результате падения воздушного шара на юге Бразилии. Об этом в соцсети X заявил губернатор штата Санта-Катарина Жоржинью Меллу.
Всего на воздушном шаре летели 22 человека. На место ЧП прибыли спасатели.
«Мы все потрясены несчастным случаем с воздушным шаром в Прая-Гранди утром», — отметил губернатор.
По его словам, спастись точно удалось двум людям, остальных разыскивают.
Ранее крупная авиакатастрофа произошла в Индии — летевший в Лондон лайнер авиакомпании Air India рухнул возле аэропорта в Ахмедабаде в штате Гуджарат. В результате ЧП погибли более 200 человек. Специалистам удалось идентифицировать останки 32 жертв крушения.
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