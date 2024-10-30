Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился в Хабаровском крае

СК: вертолет Ми-8 с пассажирами совершил экстренную посадку под Хабаровском

Вертолет Ми-8 с пассажирами на борту экстренно приземлился во время рейса в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте СК России.

По данным следователей, воздушное судно направлялось из села Бриакан с возвращением в пункт вылета. Вертолет сел в Тугуро-Чумиканском районе, предварительно, из-за технической неисправности.

«Информация по количеству лиц, находившихся на борту, уточняется. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются», — уточнили в СК.

Помощь МЧС Хабаровского края во время ЧП не понадобилась, сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

Ранее санитарный вертолет совершил жесткую посадку в Нижегородской области. Один из пилотов получил травмы.