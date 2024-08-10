Один человек погиб при столкновении грузовиков и микроавтобуса в Нижегородской области

Два грузовика и микроавтобус столкнулись на 549-м километре трассы М-12 «Восток» в Нижегородской области. Один человек погиб, 18 — пострадали, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
Авария произошла в Сергачском муниципальном округе. Погибший — водитель одного из грузовых авто. Среди пострадавших есть ребенок.
«Специалисты МЧС России участвовали в ликвидации последствий ДТП», — передали в пресс-службе.
Ранее один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии с такси на МКАД. Из-за аварии перекрыли четыре полосы движения из шести в сторону Одинцова. Произошел разлив топлива.
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