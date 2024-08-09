Один человек погиб, двое пострадали в массовой аварии на МКАД

Источник 360.ru: шесть машин столкнулись на МКАД, есть погибший и пострадавшие

Массовая авария произошла на 53-м километре МКАД. В результате один человек погиб, двое пострадали, сообщил источник 360.ru.

Перекрыты четыре полосы движения. На место происшествия прибыли две машины скорой помощи. Для устранения последствий аварии вызвали уборочную технику.

Дептранс Москвы подтвердил факт ДТП и посоветовал автомобилистам выбирать пути объезда. Момент аварии попал на видео.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщили в департаменте.

UPD: столкнулись две иномарки Changan, BMW, Mitsubishi, Toyota и такси Ford. Произошел разлив топлива на пяти квадратных метрах. Перекрыты четыре полосы из шести в сторону Одинцова.

Ранее грузовики столкнулись на МКАД в районе Бесединского шоссе. Из-за аварии на трассе образовался затор.