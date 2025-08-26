Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Петербурге

Во время пожара в многоэтажном доме в Кировском районе Санкт-Петербурга погиб мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Возгорание произошло в трехкомнатной квартире в девятиэтажном доме по улице Стойкости, 29, корпус 2. Пожар вспыхнул на четвертом этаже. Спасатели локализовали огонь в 20:28.

По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 71 квадратный метр. Сейчас продолжается ликвидация открытого горения. На месте ЧП работают 28 пожарных и семь единиц спецтехники.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Предварительной причиной пожара названа неисправность газового оборудования.

Прокуратура Санкт-Петербурга проверит соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования и законодательства в сфере ЖКХ.