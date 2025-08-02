Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на севере Москвы
Один человек погиб в результате пожара в одном из многоэтажных домов на улице Флотская на севере Москвы. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах города.
Возгорание произошло в квартире на 10-м этаже 17-этажного дома. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
По словам источника, прибывшие на место спасатели сначала вскрыли межхолловую дверь. Дверь в загоревшуюся квартиру оказалась усиленной, но ее вскрыли за пять минут. К этому времени из окна уже шел густой черный дым.
Спасатели эвакуировали жильцов. С 10-го этажа спасли одного человека, с 11-го эвакуировали шесть человек, с 12-го — троих, с 14-го еще двоих. Пожар потушили в 04:17.
Пострадавшая квартира была сильно захламлена. Одна из комнат была разделена на две части с помощью фальшперегородки. За ней и обнаружили погибшего.
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