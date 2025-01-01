Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы
Один человек погиб при пожаре в квартире в девятиэтажном доме по улице Бирюлевская на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.
Спасатели прибыли на вызов в многоквартирный дом, где на втором этаже произошло возгорание в одной из квартир. Само здание газифицировано.
На площадке в подъезде заметили плотное задымление. Спасатели проложили магистральную рабочую рукавную линию, чтобы подготовить звено газодымозащитников (ГДЗС) к работе.
В процессе ликвидации пожара выяснилось, что пострадавшая квартира была сильно захламлена. Возгорание возникло в одной из комнат на площади четыре квадратных метра. Внутри спасатели обнаружили погибшего человека.
Кроме того, группы направили, чтобы проверить верхние этажи.
Ранее на юге Москвы при пожаре в квартире пострадал мужчина, получивший 60% ожогов тела.