Мужчина получил 60% ожогов тела при пожаре в квартире на юге Москвы

Источник 360.ru: один человек пострадал при пожаре на юге Москвы

Утром 30 декабря при пожаре в квартире на юге Москвы пострадал один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Возгорание началось на четвертом этаже дома по Кантемировской улице. Прибывшие на место спасатели обнаружили горевшую на двух квадратных метрах мебель.

По предварительным данным, два человека, мужчина и женщина, покинули квартиру самостоятельно. Их сын 2005 года рождения остался в одной из комнат и получил ожоги 60% тела, его доставили в больницу. Причина пожара устанавливается.

Днем ранее мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве. Предположительно, причиной возгорания стали складируемые вещи и вспыхнувшие автозапчасти.