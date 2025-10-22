Пожар унес жизни двух человек в Новороссийске

Огонь охватил частный дом на территории Новороссийска. Смертельное происшествие случилось в ночь на среду, 22 октября, на улице Павловской. Об этом сообщил телеканал «Кубань24» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Краснодарскому краю.

Экстренные службы вызвали соседи, которые заметили огонь. После ликвидации пожара в доме обнаружили тела 59-летней хозяйки и ее знакомого.

Сейчас следователи проводят проверку по факту происшествия. Необходимые исследования помогут установить точную причину и очаг возгорания. Сгоревший дом уже осмотрен, следственные действия продолжаются.

В рамках проверки назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По результатам следователи примут соответствующее процессуальное решение.