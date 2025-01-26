Вспыхнули как спички. Мужчина в камуфляже поджег три ресторана в центре Краснодара

Неизвестный за час поджег три ресторана в Краснодаре

Поздним вечером в субботу, 25 января, на улице Красной в Краснодаре последовательно загорелись три ресторана. Очевидцы сообщили Telegram-каналу Shot , что точки общепита поджег мужчина в камуфляже.

По данным издания, первым о пожаре рассказали сотрудники ресторана «МясоLove». Он находится по адресу улица Красная, 109. Очевидцы происшествия утверждают, что рюкзак с зажигательной смесью в 22:20 бросил в полный посетителей зал некий мужчина в камуфляже.

Ему удалось скрыться, никто не пострадал. Все посетители и персонал успели выйти из заведения до того, как пожар приобрел угрожающие масштабы.

Примерно в 22:50 стало известно и о пожаре в ресторане «Гусь». Заведение расположено в нескольких минутах ходьбы от «МясоLove». Загоревшийся предмет потушили работники заведения.

Третий ресторан, «Бумбараш», загорелся в 23:30. Кафе также находится на улице Красной, в самом центре города.

В Telegram-канале Муниципального центра управления Краснодара (МЦУ) сообщения о возгораниях на улице Красной подтвердили. К каждому из ресторанов ведомство направило сотрудников МЧС.

Из «МясоLove» эвакуировали 50 человек, пожар пришлось тушить 28 сотрудникам чрезвычайного ведомства, они задействовали шесть единиц техники. Из второго ресторана вывели 15 человек. Из третьего — 37.