Уголовное дело завели после гибели двух человек в пожаре в Нижегородской области

Прокуратура Арзамасского района Нижегородской области расследует трагический инцидент, произошедший 20 января 2023 года в деревне Пошатово, где в результате пожара погибли двое пожилых людей. Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности двум лицам, написало НИА «Нижний Новгород» .

Сообщается, что пожилая пара, проживавшая в частном доме, погибла в результате быстрого распространения пламени. Тела погибших были найдены на месте происшествия сотрудниками правоохранительных органов. Следствие установило предварительную версию произошедшего — возгорание возникло из-за неисправности электропроводки здания.

Проведение судебно-медицинской экспертизы позволит установить точные причины гибели потерпевших. Наряду с этим, назначена пожарно-техническая экспертиза, целью которой является выяснение обстоятельств, повлекших возникновение пожара и распространение огня. Эти меры направлены на установление виновных лиц и привлечение их к уголовной ответственности.

Местные органы власти приняли решение направить средства на помощь пострадавшим семьям и восстановление жилья пострадавших. Мероприятия проводятся под контролем сотрудников МЧС и прокуратуры. Жители деревни выражают сочувствие родным и близким погибших, а местные власти принимают меры по обеспечению пожарной безопасности в сельской местности.