Один человек погиб при пожаре на складе в Долгопрудном

МЧС: при разборе завалов от пожара в Долгопрудном нашли тело погибшего мужчины

Сотрудники МЧС нашли тело погибшего мужчины при разборе завалов после пожара на складе в Долгопрудном. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

«При разборе завалов обнаружено тело погибшего мужчины», — заявили в МЧС.

Площадь возгорания возросла до 1300 квадратных метров. Огонь локализовали. По данным спасателей, горело хранилище с удобрениями. К тушению привлекли более 60 специалистов и 17 единиц техники. Сотрудники МЧС работают при сильном задымлении и высокой нагрузке.

Ранее пожар в двухэтажном административном здании начался на северо-западе Москвы. Как сообщил источник 360.ru, пламя охватило постройку на Таманской улице.