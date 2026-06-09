Один человек погиб при подрыве автомобиля в Балашихе

Утром 9 июня в Балашихе подорвали автомобиль BMW, водитель скончался. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

ЧП произошло в 5:30 при движении иномарки около жилого многоквартирного дома по улице Колдунова в микрорайоне Авиаторов. По факту взрыва следователи завели уголовное дело.

«В результате водитель автомобиля получил ранения, от которых скончался на месте происшествия», — заявили в ведомстве.

На месте работают криминалисты и следователи, оперативные службы осматривают место происшествия. СК назначит ряд необходимых судебных экспертиз, в том числе взрывотехническую и медицинскую.

В апреле оперативники ФСБ сорвали теракт против высокопоставленного сотрудника силовых служб. Злоумышленники пытались ликвидировать его с помощью заминированного электроскутера, где под пауэрбанк закамуфлировали взрывчатое вещество.

Тогда правоохранители задержали троих граждан Молдавии, Украины и России, расследование уголовного дела продолжается.